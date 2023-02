Waren die Strompreiserhöhungen der Salzburg AG in den vergangenen Monaten rechtskonform? Darum dreht sich die Frage seit Tagen. Die Arbeiterkammer Salzburg präsentiert am Montagvormittag ein Rechtsgutachten, vorgestellt durch Universitätsprofessor Alexander Schopper, Vorstand des Instituts für Unternehmens- und Steuerrecht an der Universität Innsbruck. Zeitgleich wird auch die AK Tirol in Innsbruck die Ergebnisse präsentieren.