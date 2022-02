Strukturelle und personelle Änderungen im Tauernklinikum nach Rechnungshofbericht

Die Gemeindevertretung von Zell am See besprach in der Sitzung am Montag nur ein Thema: die Gesundheit Innergebirg GmbH bzw. Tauernkliniken und den Bericht des Landesrechnungshofs dazu. Dieser hatte heftige Kritik geübt, unter anderem an der Mehrfachfunktion von Geschäftsführer Franz Öller. Jetzt soll der Rechnungshof auch die Beteiligung an der Laborgemeinschaft prüfen.

Die Grüne Bürgerliste (GRÜBL) stellte einen Dringlichkeitsantrag. Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ) solle die Gemeindevorstehung als Generalversammlung der GmbH einberufen, um Öller von seinen Aufgaben zu entbinden. ...