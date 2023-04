Studie hält den Leerstand in der Stadt Salzburg für rückläufig

Plus

2015 war in einer Studie von 4800 ungenutzten Wohnungen in der Stadt Salzburg die Rede. Die Aktualisierung der Analyse geht nun von 3600 Leerständen aus. Die ÖVP deutet das als Erfolg ihrer Politik. Aus Sicht eines Experten liegt im Leerstand aber kein großer Hebel, um Wohnungsprobleme in Salzburg zu lösen.

BILD: SN/ROBERT RATZER In der Erhebung wurden Wohnungen als Leerstand gezählt, in denen der Jahresstromverbrauch unter 200 Kilowattstunden (kWh) lag.