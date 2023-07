Die Glasenbachklamm ist noch immer gesperrt. Es laufen Gespräche des Alpenvereins mit den Grundeigentümern und der Gemeinde.

Die Gemeinde Elsbethen ließ die Glasenbachklamm am 27. April sperren.

In den letzten zwei Wochen vor Beginn der Sommerferien herrscht in der Glasenbachklamm in Elsbethen normalerweise Hochbetrieb, weil der Wanderweg bei Schulklassen aus der Umgebung und aus der Stadt Salzburg sehr beliebt ist. Heuer müssen sie auf andere Ausflugsziele ausweichen, ...