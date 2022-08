Sudwerk: Schall messen vor versperrtem Lokalausgang

Der Ausgang des Sudwerk ist geschlossen, die letzten Gäste gehen um 24 Uhr. Doch die Stadt will in einer Anrainerwohnung neue Beweise sammeln.

Ein Nachbar - er wohnt gegenüber dem Lokal Sudwerk in der Bayerhamerstraße - schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als er die Amtspost der Stadtverwaltung erhielt. Das Ordnungsamt fragte an, ob es in den "Wohnräumlichkeiten Messungen von Schallimmissionen" vornehmen dürfe, von 0 Uhr bis 4 Uhr, Donnerstag bis Montag.

Bekanntlich sei das "Sperrstundenvorverlegungsverfahren durch das Landesverwaltungsgericht an den Magistrat zurückverwiesen worden", nun müsse man neue Beweise beibringen. Gemeint ist der seit 20 Jahren währende Versuch der Stadt, ...