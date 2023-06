Südtiroler Siedlung wird zu Südtiroler Quartier: Das Architekturkonzept steht fest

Im Rahmen des EU-weit ausgeschriebenen Architekturwettbewerbs für die Neugestaltung der Südtiroler Siedlung in Salzburg-Lehen fiel die Entscheidung der Expertenjury auf das Architekturbüro POS Architekten ZT GmbH.

Sebastian Kolar, Projektleiter der Buwog, erklärte: "Das Siegerprojekt zeichnet sich durch vielfältige Qualitäten aus. Ursula Schneider von POS Architekten ist es gelungen, ein kreatives und innovatives Konzept zu entwickeln, das die Ansprüche der Stadt Salzburg als auch der Buwog zur Gänze erfüllt."

Dies betreffe den größtmöglichen Erhalt von Grünflächen, die Erhaltung von Teilen des Bestands und eine Aufwertung des Umfelds. Für die Bestandsmieter/-innen bedeute dies eine etappenweise Realisierung, die "bei Bedarf einen Wechsel in die neue Anlage mit nur einmaligem Umzug ermöglicht".

Die Neugestaltung der Südtiroler Siedlung stieß in Architekturkreisen auf besonders großes Interesse: Insgesamt haben sich 60 Architekturbüros an dem EU-weit offenen Wettbewerbsverfahren beteiligt. In einer ersten Phase wurden die zehn besten Einreichungen ausgewählt und zur Teilnahme an der zweiten Runde eingeladen.

Besonders sei zu betonen, dass ein beachtlicher Anteil der geplanten Neubauwohnungen geförderte Mietwohnungen sein würden, sagte Kolar. Weiters ist geplant, im Quartier Wohnraum für betreutes Wohnen zu errichten. "Es war uns wichtig, an diesem Standort auch die Leistbarkeit der Wohnungen sicherzustellen, damit aktuelle, aber auch zukünftige Mieter/-innen aller Zielgruppen hier ein

Zuhause finden."

Mit der Neugestaltung der Südtiroler Siedlung und der Miteinbeziehung des

Umfelds wird die Liegenschaft auch einen neuen und gleichzeitig altbekannten Namen erhalten: Aus der Südtiroler Siedlung wird in Zukunft das Südtiroler Quartier.

Details zur Gestaltung und weiteren Planung des Projekts werden im Sommer 2023 im Rahmen einer Freiluftausstellung direkt in der Südtiroler Siedlung präsentiert.