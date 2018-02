Super Bowl: Viele Partys für Football-Fans in Salzburg

In der Nacht auf Montag werden Tausende Salzburger vor dem Fernseher sitzen, und eines der größten Sportspektakel der Welt mitverfolgen. Auch in Salzburg ist die Zahl der Football-Fans im Steigen.

American Football wird längst nicht mehr nur in den USA verfolgt. Auch in Österreich und sogar im Bundesland Salzburg wird die Zahl der Fans von Jahr zu Jahr größer. In der Nacht von Sonntag auf Montag findet wieder das Highlight für alle Football-Fans statt: der Super Bowl, das Endspiel der Saison der National Football League (NFL).

Spielbeginn ist um 17.30 Uhr Ortszeit - das ist 0.30 Uhr nachts am Montag. Wer den 52. Super Bowl im U.S. Bank Stadium in Minneapolis live mitverfolgen will, muss also die Nacht durchmachen.

Vorjahressieger gegen sieglose Eagles

Heuer stehen sich die New England Patriots mit Star-Quarterback Tom Brady und die Philadelphia Eagles gegenüber. Die Patriots haben die begehrte Vince Lombardi Trophäe bereits fünf Mal gewonnen und stehen zum vierten Mal in zehn Jahren im Endspiel. Sie sind auch der Vorjahressieger. Die Philadelphia Eagles stehen nach 1981 und 2004 zum dritten Mal im Endspiel - haben aber alle drei Spiele verloren.

SN/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY Die Vince Lombardi Trophäe: Im Vorjahr stemmte sie Tom Brady in die Höhe.

Wo in Salzburg live mitgefiebert wird

In Salzburg kann gibt es mittlerweile immer mehr Locations, wo man den Super Bowl live mitverfolgen und in geselliger Runde ein Bier trinken kann. Hier einige Partys - ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Die Salzburg Ducks feiern ab 20 Uhr im Republic bzw. in der Escobar in der Salzburger Innenstadt. "Wir erwarten bis zu 500 Leute. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Es wird auch eine Abendkassa um 18 Euro geben. Das Spiel selbst beginnt um ca. 0.30 Uhr und dauert bis zirka 5 Uhr. Wir werden auch im Vorfeld einige Veranstaltungspunkte haben wie beispielsweise eine Liveband, Tombola, Buzzer Quiz und so weiter", heißt es bei den Ducks.

Die Salzburg Bulls feiern ab 21 Uhr im Casino in Klessheim. Der Eintritt ist frei. Um 35 Euro erhalten Besucher zehn Euro Begrüßungsjetons, einen Softdrink und Zugang zum American Buffet. Beim ersten Event im Vorjahr kamen 350 Gäste ins Casino, heuer werden bereits 500 Gäste erwartet. Dafür werden laut Veranstalter zusätzliche Räume geöffnet.

"Das Casino und die Salzburg Bulls verbindet vieles. Neben der langjährigen Tradition, die Salzburg Bulls sind das zweitälteste American Football Team Östereichs, geht es auch beim Football um Unterhaltung und Emotionen", erklärt Wolfram Marius von den Bulls. Sportlich komme der große Favorit aus New England. "Die Pats sind sicher aufgrund von Tom Brady und ihrer großen Erfahrung an Finalspielen zu favorisieren, aber es wäre nicht American Football, wenn es am Ende vielleicht doch eine große Überraschung gibt", meint Marius. Um die Zeit bis zum Hauptevent und verkürzen, bietet das Casino unter anderem Roulette und Black Jack Einsteigerkurse für Anfänger.

SN/tobias wurzinger fotografie Bilder der Salzburg Bulls Super Bowl Night im Vorjahr.

In der Stadt Salzburg hat "Susie's Diner" in der Sterneckstraße eine Party geplant. Ab 21.30 Uhr gibt's ein "All you can eat"-Buffet mit Ribs, Wings, Hot Dogs und Co. Wer will, kann nach dem Spiel auch gleich eine Frühstücksbox "to go" mitnehmen. Der Preis für den Abend: 24,90 Euro.

In Straßwalchen bietet das "Suzie Q" ab 22 Uhr eine Super Bowl Party, allerdings nur mit Reservierung.

Der FC Red White Wings veranstaltet im "Abseits" in Wals-Siezenheim eine Party. Los geht's um 19 Uhr, das Vorabendprogramm startet um 21 Uhr mit Darts und Tischfußball.

Partys im Pongau und Pinzgau

Auch die Pinzgau Celtics verfolgen den Super Bowl - nämlich im WinWin in Zell am See. Los geht's ab 21 Uhr. Die Pongau Ravens starten am Sonntag um 20 Uhr im "drunter & drüber" in Bischofshofen. Ab 22 Uhr laden die Ravens zum Meet&Greet mit den Spielern des AFC Ravens ein. Auch für Nicht-Football-Fans würden die Spieler zur Erklärung der Spielregeln für Fragen zur Verfügung stehen, heißt es. Auch im WinWin Bischofshofen wird der Super Bowl live mitverfolgt (Reservierung erbeten).

Die Pongau Steelers treffen sich im Segafredo in St. Johann ab 21 Uhr.

Berühmt-berüchtigte Halbzeitshow

Zum dritten Mal wird heuer Justin Timberlake als Headliner der Halftime-Show auftreten. Schon 2004 stand Timberlake auf der Bühne, damals mit Janet Jackson, und sorgte prompt für den "Nipplegate"-Skandal. Alljährlich wird auch eine Sängerin oder ein Sänger ausgewählt, der für die patriotischen US-Zuschauer die Hymne singt. Heuer wird Sängerin Pink die Nationalhymne zum Besten geben.

Fünf Millionen Dollar für 30 Sekunden Werbung

Der Super Bowl hat auch in den vergangenen Jahren bereits Superlativen hervorgebracht. So gelten die Werbeminuten zwischen den einzelnen Vierteln als die teursten des ganzen Jahres. Eine Firma muss für einen 30-sekündigen Werbespot rund fünf Millionen US-Dollar bezahlen.

(SN)