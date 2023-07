"Superwahljahr 2024": SPÖ Salzburg schielt bereits auf Bürgermeisterwahlen

Priorität habe, den Bürgermeistersessel in der Landeshauptstadt zurückzuerobern, um einen Gegenpol zu Schwarz-Blau auf Landesebene setzen zu können. Vizebürgermeister Bernhard Auinger gibt sich acht Monate vor der Wahl bereits siegessicher. Aber auch in St. Johann im Pongau, Mühlbach am Hochkönig, in Radstadt oder in zwei Tennengauer Gemeinden erhofft man sich sozialdemokratische Erfolge.

BILD: SN/ROBERT RATZER Die SPÖ-Zentrale in der Wartelsteinstraße in Salzburg. Die Vorbereitungen für die Gemeindevertretungswahlen 2024 sind schon angelaufen.