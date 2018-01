Surfen auf der Welle Kurz

Der Schwung um Sebastian Kurz ist auf Salzburg übergeschwappt. Hier ist der neue ÖVP-Stadtchef um Aufarbeitung der Finanz-Causa bemüht. Und warum eine Touristen-Obergrenze arrogant ist.

40 Gemeinderäte bestimmen in der Stadt Salzburg, welche Themen sie in den Ausschüssen diskutieren. Mit den Beschlüssen daraus sind sie häufig Stadtgespräch. An dieser Stelle beziehen sie wöchentlich Position.

Redaktion:

Redaktion:

Redaktion: Frau Wörndl, wie erklären Sie sich den aktuellen Lauf der ÖVP?

Wörndl: Man hat schon im Nationalratswahlkampf gemerkt, welche Energie entsteht, wenn man einer Person Veränderung zutraut. Die ist letztlich auf die Stadt Salzburg übergeschwappt.

Was wird sich hier mit einem ÖVP-Bürgermeister ändern?

Harry Preuner hat ein offenes Büro für jeden. Unter den Mitarbeitern herrscht nach dem Swap-Skandal Verunsicherung, obwohl die Stadt ja auch in der Vergangenheit einen Bürgermeister hatte, der viel Gutes bewirkt hat. Preuner arbeitet auf, horcht zu.

Was kann daraus für die Zukunft erwachsen?

Vielleicht, dass man altes Fahrwasser verlässt und sich politisch auf wechselnde Mehrheiten einlässt. Dass man nicht immer schon vorher weiß, wer mit wem und warum. Dass es mehr um die Sache geht und wir Projekte wie Lokalbahnverlängerung, Schulsanierungen oder Rauchmühle gemeinsam umsetzen.

Der Tourismus gilt seit Langem als Steckenpferd der ÖVP. Sind Sie dafür, eine Obergrenze für Tagestouristen einzuführen?

Nein, weil uns eine Begrenzung als arrogant ausgelegt würde. Wichtig ist, ein Regulativ zwischen den Busterminals Paris-Lodron-Straße und Nonntal zu schaffen. Das passiert, indem die Busse Tickets im Vorfeld anfordern müssen. Sie bekommen dafür einen sicheren Parkplatz, den Raum und die Zeit, um ihre Leute sicher aus- und einsteigen zu lassen. Damit lässt sich die Verkehrsmisere dort sicher verbessern. Bisher standen die Reisebusse vor allem in der Paris-Lodron-Straße oft in der zweiten Reihe. Sie zu kanalisieren, ist richtig, das geschieht jetzt auch. Eine Obergrenze für Tagestouristen wäre der falsche Weg.

Was braucht es in der Kinderbetreuung?

Mehr Plätze. 400 neue - wie sie Bernhard Auinger im Wahlkampf versprochen hat - sind auf einen Schlag zu groß angetragen. Aber wir müssen raus aus der Ankündigungspolitik und wenigstens im Kleinen starten. Jetzt.