Swap-Prozess: Heinz Schaden weist Forderung der Stadt Salzburg zurück

Ein halbes Jahr nachdem die Urteile im Salzburger Swap-Prozess Rechtskraft erlangt haben, fordert nun die Stadt Salzburg von drei Verurteilten die Anwalts- und Verfahrenskosten in der Höhe von rund 1,3 Millionen Euro zurück, darunter Ex-Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) mit 542.000 Euro. Seine Anwältin Bettina Knötzl wies am Mittwoch die Forderung zurück, bot aber Vergleichsgespräche an.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Salzburgs Ex-Bürgermeister Heinz Schaden.