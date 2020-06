Swap-Urteil: Ex-Finanzhofrat ist Fußfessel bald wieder los

Neben einstigem Hofrat beim Land darf auch der Ex-Finanzdirektor der Stadt im Juni vorzeitig aus dem Hausarrest. Was den Finanzskandal betrifft, so nimmt dieser strafrechtlich wohl am 29. Juli ein Ende.

SN/APA/BARBARA GINDL Der Salzburger Finanzskandal wird nach siebeneinhalb Jahren bald zu den Akten gelegt.