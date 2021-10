Symposium in Salzburg rückt die Kleinsten in den Fokus

In Salzburg versammelten sich Wissenschaft und Politik. Der Ruf nach Reformen in der Elementarpädagogik wurde laut.

Aus der Wissenschaft wisse man längst, was Kinder in elementarpädagogischen Einrichtungen bräuchten, in der Praxis könne man dem aber nicht gerecht werden, sagt Kindergartenpädagogin Monika Ude, stellvertretende Vorsitzende des österreichischen Netzwerks elementare Bildung (NeBÖ). Das Netzwerk veranstaltete am Donnerstag in Salzburg gemeinsam mit der Austrian Neuroscience Association (ANA) das Symposium Elementare Bildung & Neurowissenschaften.

"Wir sehen zwar die Bedürfnisse der Kinder, aber wir können sie nicht befriedigen, solange eine Fachkraft bis zu 25 Kinder betreut", betont Ude. Diese ...