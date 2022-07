Täglich kommen nur mehr drei bis fünf Flüchtlinge aus der Ukraine in Salzburg an

Das Land Salzburg passt seine Kapazitäten in der Flüchtlingsbetreuung an. Das Ankunftszentrum bei der Salzburger Messe wird von 900 Plätzen auf 500 reduziert.

Rund 3200 Flüchtlinge aus der Ukraine leben derzeit in Salzburg. Nicht wenige seien mittlerweile wieder in ihre Heimatgebiete zurückgekehrt, sagt Reinhold Mayer, Vertriebenenkoordinator des Landes. Deshalb werde das Management für diese Situation an die aktuelle Lage angepasst. Klar sei, dass man weiterhin flexibel bleiben müsse, falls kurzfristig wieder mehr Personen aus der Ukraine ankämen.

Plätze im Ankunftszentrum werden halbiert

Das Erstankunftszentrum bei der Salzburger Messe wurde bereits verkleinert. Die Betten, die als Notunterkünfte gedacht waren, wurden von 900 auf 500 reduziert. Man müsse weiterhin so viele Plätze vorhalten, weil die Vorwarnzeit für eine größere Zahl an Flüchtlingen nur 24 Stunden betrage, sagt Mayer. Auch die zur Verfügung stehenden Transitquartiere werden um die Hälfte reduziert.

500 Beschäftigungsbewilligungen erteilt

Derzeit befinden sich 2650 Flüchtlinge aus der Ukraine in der Grundversorgung des Landes. 1100 Personen befinden sich im arbeitsfähigen Alter, für sie wurden vom Salzburger AMS bisher 500 Beschäftigungsbewilligungen erteilt. Weitere 120 Personen befinden sich in Vormerkung. Die Integration funktioniere dank der Zusammenarbeit mit Partnern und vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern sehr gut.