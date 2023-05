Tag der Arbeit: ÖGB und AK Salzburg fordern Maßnahmen gegen die Teuerung

In der Krise sei es "zu einer weiteren Umverteilung von unten nach oben gekommen". Das kritisiert Peter Eder, AK-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzender am 1. Mai. Er fordert die künftige Landesregierung auf, die Forderungen von AK und ÖGB in das nächste Regierungsprogramm aufzunehmen.

Noch steht nicht fest, wie die künftige Landesregierung in Salzburg aussehen wird. AK- und ÖGB-Chef Peter Eder fordert aber schon jetzt, dass die nächste Regierung die Forderungen von AK und ÖGB in das nächste Regierungsprogramm aufnimmt.

ÖGB und AK Salzburg fordern die künftige Landesregierung auf, dringend Maßnahmen gegen die Teuerung zu setzen und das Regierungsprogramm unter das Motto "Verteilungsgerechtigkeit" zu stellen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Salzburg blickten auf ein paar harte Jahre zurück. Erst die Pandemie, dann die Teuerung und ein schrecklicher Krieg mitten in Europa. Themen, die nach wie vor den (Arbeits-)Alltag beeinflussten, heißt es.

"Die Kosten der Krise müssen gerecht verteilt werden" AK-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzender Peter Eder: "AK und ÖGB haben Rezepte und Lösungen für all diese Krisen ausgearbeitet. Doch leider wurden viele Maßnahmenvorschläge nicht aufgegriffen, obwohl diese im Vergleich zu den Einmalzahlungen, die im Gießkannenprinzip verteilt wurden, nachhaltige Wirkung gehabt hätten. Das hat dazu geführt, dass es zu einer weiteren Umverteilung von unten nach oben gekommen ist. Es braucht demnach dringend eine auf Verteilungsgerechtigkeit ausgerichtete Politik, die die Kosten der Krise gerecht verteilt. Zugleich braucht es Maßnahmen, um jene zu unterstützen, die von der Teuerung besonders betroffen sind." Peter Eder setzt auf eine starke Sozialpartnerschaft Eder fordert die künftige Landesregierung auf, die Forderungen von AK und ÖGB in das nächste Regierungsprogramm aufzunehmen. "Salzburg war immer schon ein teures Pflaster aber die Lebenserhaltungskosten werden für die Salzburgerinnen und Salzburger zunehmend unfinanzierbar. Es muss dringend gehandelt werden und dazu braucht es die Einbindung der Sozialpartner." Eder ist davon überzeugt, dass es "nur mit einer starken Sozialpartnerschaft Gerechtigkeit geben kann".

ÖGB kündigt "einige Aktionen" an ÖGB-Landesgeschäftsführer Marvin Kropp: "Die Veränderungen in der Arbeitswelt haben sich durch die Krisen stark beschleunigt und der Fachkräftemangel ist deutlich spürbar. Genau hier zeigt sich, dass jede Krise Chancen birgt. Denn das alles führt dazu, dass wir zum Beispiel in KV-Verhandlungen über 4-Tage-Wochen, Arbeitszeitverkürzung oder Homeoffice-Regelungen diskutieren und damit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Bedingungen laufend verbessern können." Und: Der ÖGB bereite derzeit einige Aktionen vor, "um die politisch Verantwortlichen daran zu erinnern".