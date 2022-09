Tamsweg: Bürgermeister Georg Gappmayer tritt bei Wahl 2024 nicht mehr an

Der Bürgermeister von Tamsweg, Georg Gappmayer, hat am frühen Montagvormittag seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Er werde 2024 bei der Wahl der Gemeindevertretung nicht mehr kandidieren.

Gappmayer teilte über den ÖVP-Pressedienst mit: "Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, bei der nächsten Wahl der Gemeindevertretung und der Bürgermeisterwahl im Frühjahr 2024 nicht mehr zu kandidieren. Dies ist meine persönliche Entscheidung und sie beruht auf Dankbarkeit und Stolz für die geleisteten Projekte in meiner Zeit als Bürgermeister."

Die Frage, wer die ÖVP Tamsweg bei der nächsten Wahl in die Zukunft führen werde, wird in den Gremien besprochen und das Resultat entsprechend kommuniziert, hieß es in der Mitteilung weiter. Gappmayer: Wie bisher wollen und werden wir Verantwortung für unsere Gemeinde und unsere Region übernehmen. Bis dahin werde ich mich wie gewohnt mit Freude und vollem Einsatz für das Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Beruflich werde ich nach Abschluss dieser Amtsperiode wieder im Musikum Salzburg tätig sein."

Georg Gappmayer (Jg. 1966) wurde erstmals am 22. April 2012 mit 55,06 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister und damit zum Nachfolger von Alois Lankmayer gewählt. Bei der Bürgermeisterwahl am 9. März 2014 erzielte Gappmayer 85,7 Prozent, fünf Jahre später waren es 83 Prozent.