Tamsweg: Von Wahllokal bis zu den Medien

"Wahl.lokal" hieß es in der Landesberufsschule Tamsweg. Beim Format von akzente Salzburg gab es für die Jugendlichen spannende Einblicke zu den Themen Wahlen und Demokratie.

Drei Stunden lang gab es in der Landesberufsschule Tamsweg im Rahmen von mehreren Stationen eine geballte Ladung an Information.

Wie sieht ein Stimmzettel aus? Wer und was wird eigentlich gewählt? Was ist eine Vorzugsstimme? Wer darf überhaupt wählen? Und welche Rolle spielen die Medien dabei bzw. wie finde ich zuverlässige Wahlinformationen? Die Nachrichtenflut macht auch vor Jugendlichen nicht halt. Zeitung spielt für die Lehrlinge im Alter von 15 bis 20 Jahren eine untergeordnete Rolle. Einen Blick hinein werfen sie maximal, wenn sie daheim auf dem Küchentisch der Eltern oder in Wartezimmern liegt. Vielmehr nutzen sie "schnelle" Online-Medien wie TikTok, ...