"Tauern-Bridge": Mittersill eröffnet neue Brücke über die Salzach

Es ist die erste Konstruktion dieser Art in Österreich. Jetzt hat sie mit vier Pylonhüllen aus Glas und Stahl ihr endgültiges Aussehen bekommen. "Die Hubbrücke auf der wichtigsten Verkehrsader in den Oberpinzgau beim Übergang über die Salzach mitten im Stadtgebiet bewahrt das Mittersiller Zentrum künftig vor möglichen Hochwasserschäden. Und die Region hat ein neues, technisches Wahrzeichen bekommen, sagte Landesrat Stefan Schnöll bei der feierlichen Eröffnung.

Mittersill atmet auf, der Hochwasserschutz ist abgeschlossen. "Mit der Fertigstellung unserer 'Tauern-Bridge' konnte alles komplettiert werden", so Mittersills Bürgermeister Wolfgang Viertler.

Die Schritte zum hochwassersicheren Mittersill

Die Hubbrücke, die bei einer hochwasserführenden Salzach rund zwei Meter angehoben werden kann, um Verklausungen zu verhindern, ist der sichtbarste Teil des Schutzes von Mittersill. Doch um vor den Fluten zu schützen, wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. Hier ein Überblick:

•Hochwasser gab es in Mittersill in jüngster Vergangenheit immer wieder: 2002, 2005 (50 Millionen Euro Schaden) oder auch 2014.

•Seit 2008 ist Mittersill durch Investitionen von zwölf Millionen Euro vor einem 100-jährlichen Hochwasser geschützt.

•Dafür wurden ein Damm von der Salzach bis zum südlichen Talrand mit einer Länge von 960 Metern und einer durchschnittlichen Höhe von sechs Metern über dem bestehenden Gelände errichtet, die B165 Gerlos Straße zur Überquerung des Damms angehoben, das Gewerbegebiet Mittersill-West geschützt sowie Maßnahmen am Bürgerkanal und zur Rückstausicherung im Ortsteil Felben durchgeführt.

Beinahe "Feuertaufe" Ende Juli

Zwischen September 2017 und Mai 2018 wurde die bisherige Brücke, ein neuralgischer Punkt der B165 Gerlos Straße, abgerissen und durch die neue Konstruktion ersetzt. "Beim Hochwasser Ende Juli dieses Jahres standen wir knapp vor dem ersten Echteinsatz. Die Tests der Hubfunktion sind bisher einwandfrei verlaufen. Es war ein außergewöhnliches Bauvorhaben, bei dem Land, Pinzgau-Bahn, Firmen und vor allem die Stadt Mittersill und ihre Bewohner äußerst konstruktiv zusammengearbeitet haben", sagt Projektleiter Wolfgang Mariacher.



Quelle: SN