Tauernautobahn: Abfahrtssperren zu Pfingsten erstmals rund um die Uhr aufrecht

Zur Entlastung der Gemeinden entlang der Tauernautobahn werden auch heuer wieder Abfahrtssperren für die Zeit des Hauptreiseverkehrs in Kraft sein.

Erstmals gelten diese rund um die Uhr, beginnend am kommenden Pfingstwochenende, vom 26. bis 29. Mai., sowie in den Sommerferien, vom 6. Juli bis 10. September.

Neben den Abfahrtssperren wird es zusätzlich auch wieder Durchfahrtssperren - in beiden Fällen bleibt der Zielverkehr ausgenommen - in den Gemeinden in Grenznähe zu Deutschland geben. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) sagt: "Wir haben mit der Asfinag, dem ÖAMTC und Arbö, der Polizei, den Bürgermeistern der Anrainergemeinden und mit einem privaten Sicherheitsdienst einmal mehr gut abgestimmte Partner, um das Verkehrsaufkommen so gut wie möglich zu bewältigen.

Für Schnöll steht fest, dass die Abfahrtssperren an der A10 notwendig sind: "Wir haben die Erfahrungen aus dem Vorjahr genau analysiert, um noch effektiver zu werden. Insbesondere hat die Polizei durch das Wegfallen der Einschränkung auf bestimmte Tageszeiten nun die Grundlage, jederzeit einzugreifen, wenn es die Verkehrssituation erfordert. Auch bei den Durchfahrtssperren haben wir nachgeschärft."

Abfahrtssperren im Überblick

Entlang der Tauernautobahn werden zu Pfingsten und in den Sommerferien folgende Abfahrten nur für Zielverkehr möglich sein:

Puch-Urstein

Hallein

Kuchl

Golling-Abtenau

Werfen

Pfarrwerfen

Knoten Pongau

Lammertal/Hüttau

Eben

Altenmarkt

Zederhaus

Hier gelten die Durchfahrtssperren

Neben den Abfahrtssperren gelten zu Pfingsten und in den Sommerferien auch Durchfahrtssperren im Gemeindegebiet von Anif, Grödig, Elsbethen, Großgmain, Wals-Siezenheim und der Stadt Salzburg. Auch diese werden kontrolliert.

Um sicherzustellen, dass die geltenden Verordnungen von den Reisenden auch eingehalten werden, finden auch entsprechende Kontrollen statt. Schnöll: "Zu Pfingsten wird neben der Polizei erstmals auch ein privater Sicherheitsdienst zum Einsatz kommen. Wir unternehmen jedenfalls alle Anstrengungen, um dafür zu sorgen, dass es tatsächlich zu keinen Umfahrungen von Staus kommt."

Stauflüchtlinge verursachen Stau

Fest steht für Schnöll jedoch ebenfalls: "Mithilfe der Verordnungen und der Kontrolle der Umsetzung wird nicht die Zahl der Reisenden verringert werden, Staus wird es weiterhin geben. Wir wollen aber erwirken, dass nicht mehr versucht wird, die Staus unter vermeintlicher Zeitersparnis zu umfahren, und dabei auch die Ortsgebiete von Gemeinden in Autobahnnähe unnötig verstopft werden."