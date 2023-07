Tauernklinikum: Franz Öller verlässt auch Holding mit Jahresende

Mit Juli übergab er die Geschäftsführung des Tauernklinikums an Silke Göltl. Wie die Gemeinde nun bekannt gab, wird er auch die Dachgesellschaft verlassen.

Als Reaktion auf die Kritik des Landesrechnungshofes an dem Firmengeflecht rund um die Tauernkliniken in Zell am See und Mittersill wurde die Geschäftsführung aufgeteilt. Mit 1. Juli übernahm Silke Göltl die Geschäftsführung der Tauernkliniken. Der bisherige Geschäftsführer Franz Öller wurde ...