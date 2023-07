Plus

In Mittersill gab es keine Kritik an Rückhaltebecken in den Tauerntälern. Die immer wieder verlangten Alternativen sind alle geprüft.

Großer Andrang herrschte bei der Informationsveranstaltung im Nationalparkzentrum in Mittersill. Das gefüllte Retentionsbecken oberhalb von Mittersill beim Hochwasser 2021.