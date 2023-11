Taxiunternehmer gegen Pädagogin: Mühlbach bereitet sich auf die Wahl vor

Simone Moore-Rainer geht für die ÖVP ins Rennen - die SPÖ vertraut auf Siegfried Watschonig.

In Mühlbach kündigt sich ein spannendes Rennen um den Bürgermeistersessel an.

2019 trennten die Bürgermeisterkandidaten der ÖVP und SPÖ in Mühlbach lediglich acht Stimmen. Damit bahnt sich in der Gemeinde am Hochkönig wohl auch für die kommenden Wahlen eines der spannendsten Duelle des Bezirks an.

Um den Vorsitz der Gemeindevertretung zu behalten, schickt die ÖVP Simone Moore-Rainer ins Rennen um den Ortschef-Titel.