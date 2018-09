Tempo 60 für Lkw: Minister lässt Salzburg abblitzen

Der Luft-Achtziger bleibt. Das Land fordert aber Maßnahmen für die Verkehrssicherheit vom zuständigen Ministerium. Tempo 60 für Lkw wäre eine Option. Doch das Verkehrsministerium winkt ab.

Lange wurde spekuliert, jetzt liegen die Unfallzahlen zu Tempo 80 auf der Autobahn auf dem Tisch. Und damit ist die Sache für die Landesregierung entschieden.

Die Fakten: Seit der Einführung des flexiblen Tempo 80 auf der Westautobahn rund um Salzburg am 4. März 2015 bis Ende 2017 gab es 139 Unfälle mit Verletzten (26 davon im Tunnel). Bei in Summe 82 Millionen Fahrzeugen, die auf diesem Abschnitt währenddessen gezählt wurden. An 50 von 139 Unfällen war ein Lkw mitbeteiligt. Vergleicht man die Zahlen von 2012 bis 2017, dann sieht man, dass sich die Beteiligung der Schwerfahrzeuge an Unfällen von 20 auf 33 Prozent erhöht hat.