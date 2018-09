Tempo 80 in Salzburg: Unfallrisiko gestiegen, aber "kein Feuer am Dach"

Die lange erwarteten Zahlen zu Unfällen auf der Salzburger Stadtautobahn in Verbindung mit dem Luft-80er liegen vor: Insgesamt gab es seit Einführung des Tempolimits im März 2015 bis Ende 2017 in Summe 139 Unfälle mit Verletzten.

Laut Auswertung der Landesstatistik handelte es sich zumeist um Auffahrunfälle. Teilweise krachte es bei Fahrstreifenwechseln. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) fordert Maßnahmen vom Ministerium, um die Sicherheit zu erhöhen.

26 der erfassten 139 Unfälle fanden im (Umwelt)-Tunnelbereich statt, in dem permanent nur 80 km/h erlaubt sind. Von den restlichen 113 Unfällen fanden 70 bei Tempo 80 statt, 43 bei Tempo 100.

Das Risiko beim 80er war daher umgerechnet auf das Verkehrsaufkommen höher, wobei dies insbesondere auf einige wenige "Hotspots" zurückgeführt werden kann. Die Auswertung hat die Landesstatistik auf Basis von Unfallzahlen der Statistik Austria durchgeführt.

Ein schwerer Unfall pro Woche

Tempo 80 war insgesamt zu 44,8 Prozent der Zeit aktiv, zwischen sechs und zwölf Uhr sowie zwischen 17 und 21 Uhr deutlich häufiger als Tempo 100. Gemessen am Verkehrsaufkommen ist es in den vergangenen beiden Jahren - wie auch 2012 - umgerechnet zu etwa einem schweren Unfall pro Woche gekommen. In den vergangenen fünf Jahren stieg der Anteil an beteiligten Schwerfahrzeugen von einem Fünftel auf ein Drittel.

In Fahrtrichtung Wien passierten 13 der 31 Unfälle bei Tempo 80 auf den ersten 700 Metern bei der Zusammenführung von A1 Westautobahn und A10 Tauernautobahn, um zehn mehr als bei Tempo 100. In diesem Bereich geschahen zumeist Unfälle durch Fahrstreifenwechsel aufgrund des Hotspots Knoten Salzburg.

Bei acht der 13 Unfälle waren Schwerfahrzeuge beteiligt. Auf der restlichen Strecke wurden hingegen großteils Auffahrunfälle registriert. In Richtung Deutschland treten Unfälle verstärkt beim Knoten und nach der Auffahrt Nord bis vor der Abfahrt Mitte auf. Das Muster der Unfallart ist dabei gleich wie in der Gegenrichtung.

Keine Rückkehr zu Tempo 100

Handlungsbedarf ergibt sich für Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) insbesondere dadurch, dass die Unfälle mit Schwerverkehrsbeteiligung durch Tempo 80 zugenommen haben - von einem Fünftel auf ein Drittel. "Für die Sicherheit der Autofahrer müssen nun geeignete Maßnahmen getroffen werden. Die Landesregierung wird daher aufgrund des belegten erhöhten Unfallrisikos das zuständige Verkehrsministerium ersuchen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit im besagten Streckenbereich zu gewährleisten", so Verkehrslandesrat Schnöll.

Eines würden die Daten aber nicht belegen: "Es gibt keine Unfallhäufungsstelle per Definition. Es ist also nicht Feuer am Dach, aber es zeigt sich doch, dass es zu mehr Unfällen kommt. Wenn man alle Daten bei geschaltenem Umweltlimit bereinigt, dann ergeben sich im Schnitt bei einer Million Fahrzeugen 1,5 Unfälle bei Tempo 80 und 1,2 Unfälle bei Tempo 100."

Das Land werde daher das Verkehrsministerium ersuchen, Maßnahmen zu ergreifen. Welche das sein werden, könne er, Schnöll, nicht sagen. "Das kann von Bodenmarkierungen bis hin zu baulichen Maßnahmen oder einer Verlangsamung der Lkw gehen", sagt Schnöll. Eine Rückkehr zu Tempo 100 werde es aber wohl nicht geben. "Ich glaube nicht, weil wir auch die Messwerte der Luftgüte haben." Es gehe schließlich auch um die Gesundheit der Anrainer vor Ort, aber auch um eine drohende Strafzahlung der EU, wenn man keine Maßnahmen setze.

Datenauswertung

Grundlage der Auswertung sind die Unfalldaten des Jahres 2017 der Statistik Austria. Die Landesstatistik Salzburg hat darauf aufbauend die Verkehrsunfälle für den Autobahnabschnitt der A1 von Kilometer 297,710 bis 285,814 (Richtung Wien) beziehungsweise 287,034 bis 297,710 (Richtung München und Villach) analysiert.



Quelle: SN