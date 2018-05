Tempo 80 soll für E-Autos nicht mehr gelten

Der Bund will Ausnahmen von den Luft-Tempolimits für Elektroautos. In Salzburg wäre der Kreis der Betroffenen noch sehr überschaubar.

Das flexible Tempolimit von 80 km/h auf der Autobahn in der Stadt Salzburg ist seit der Einführung im März 2015 zu einem der größten Aufreger geworden. Der Luft-Achtziger war sogar im Landtagswahlkampf Thema und ist es aktuell auch bei den Regierungsverhandlungen (siehe Kasten unten).

Ein flexibles Tempolimit (Luft-Hunderter) gilt seit November 2008 auch auf 27 Kilometern der Tauernautobahn von Golling bis zum Knoten Salzburg.

Für beide Strecken gilt, dass das Tempolimit nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) verhängt wurde. Das kann jedes Bundesland für sich per Verordnung bestimmen. Gut vier Millionen Euro hebt das Land Salzburg jährlich an Strafgeldern aus der IG-L-Überwachung ein. Bisher mussten auch Lenker von Elektroautos zahlen, wenn sie vom Radar geblitzt wurden. Mehrere E-Auto-Lenker haben in der Vergangenheit vor den Landesverwaltungsgerichten bis hin zum Verfassungsgerichtshof dagegen Beschwerde erhoben. Begründung: Das E-Auto stoße keine Luftschadstoffe aus. Insofern könne das Tempolimit, das verordnet wurde, um Luftschadstoffe zu reduzieren, nicht für E-Autos gelten. 2015 hat ein Lenker in Salzburg Beschwerde erhoben. Die Begründung der Verfassungs- und Verwaltungsrichter lautete in allen Fällen seit 2011 aber ähnlich: Unterschiedliche Tempolimits würden den Verkehrsfluss beeinträchtigen und damit die Verkehrssicherheit gefährden. Außerdem käme es zu einem "ungleichmäßigen Geschwindigkeitsverlauf". Dadurch würde die Geschwindigkeitsbeschränkung ihren emissionsreduzierenden Effekt teilweise verlieren.

Nun gibt es einen Vorstoß der Bundesregierung, konkret von Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Sie will E-Autos österreichweit von den IG-L-Limits befreien. Das entsprechende Bundesgesetz soll geändert werden. Im Idealfall könne die Ausnahme für E-Autos bereits Anfang 2019 in Kraft treten. Für die Umsetzung zuständig sind freilich die Länder. Die wolle man "partnerschaftlich" einbinden, heißt es aus dem Ministerium. "Wir wollen weitere Maßnahmen setzen, um Elektromobilität in Österreich zu stärken. Ziel ist es, den Anteil an E-Autos deutlich zu erhöhen." Als Anreiz dazu - quasi um E-Autos auf die "Überholspur" zu bringen - will Köstinger alle Autos mit grünem Kennzeichen von den luftabhängigen Tempolimits ausnehmen. Zu kontrollieren sei das einfach, weil E-Autos seit 2017 ein grünes Taferl erhalten würden, heißt es. "Mit dieser Maßnahme wollen wir ein starkes Zeichen für die Unterstützung von sauberer Mobilität setzen", sagt Köstinger. Dass der VfGH die Beschwerden von E-Auto-Lenkern bisher abgeschmettert hat, sei bekannt. Die Urteile seien gerechtfertigt gewesen, denn die aktuelle Gesetzeslage hätte keinen Unterschied zwischen E-Auto und Autos mit Verbrennungsmotor gemacht. Ergo, ändere man die Gesetzeslage dahingehend.

Der Kreis jener Lenker, die von einer solchen Maßnahme profitieren würden, ist in Salzburg noch überschaubar. Zu Jahresende 2017 waren im Bundesland exakt 1267 Elektroautos angemeldet. Die Zahl der Zulassungen steigt kontinuierlich - um 417 Stück im Vergleich zu Ende 2016.

Beim Salzburger ÖAMTC stößt die geplante Maßnahme jedenfalls auf Zustimmung. Landesdirektor Erich Lobensommer sagt. "Wir haben immer gefordert, dass Elektrofahrzeuge dort, wo der Schadstoff-Ausstoß ausschlaggebend für die Geschwindigkeitsbegrenzung ist, schneller fahren dürfen." Lobensommer verweist auch auf eine im Jänner durchgeführte Befragung von 1977 ÖAMTC-Mitgliedern. Abgefragt wurde auch die Meinung der Mitglieder zu Ausnahmen vom Luft-Hunderter. 43 Prozent der Befragten halten es demnach für eine "sehr gute Idee", alle Elektrofahrzeuge vom Luft-Hunderter auszunehmen. 28 Prozent lehnen dies ab.

Eher skeptisch reagiert man im Büro der noch zuständigen LH-Stv. Astrid Rössler (Grüne). Mit dem Tempolimit sei auch eine Lärmreduktion verbunden. Dieser Effekt würde weitgehend verpuffen. Und: Dass ein einheitliches Tempolimit für alle Pkw bis dato rechtlich nicht aufgehoben wurde, habe mit dem Sicherheitsaspekt zu tun gehabt. Eine gleichmäßige Geschwindigkeit bedeute mehr Durchfluss. Insofern sei die Maßnahme "nicht sehr plausibel".



Regierungsverhandlungen: Wer bekommt das Verkehrsressort?

Mit dem Brocken Verkehr sind die Regierungsverhandlungen am Dienstag inhaltlich so gut wie abgeschlossen worden. Heute, Mittwoch, folgt die "Restantenrunde". Soll heißen: Punkte, auf die man sich nicht einigen konnte, werden zwischen Wilfried Haslauer (ÖVP), Astrid Rössler (Grüne) und Sepp Schellhorn (Neos) noch einmal besprochen und ausgemacht.

Am Freitag geht es dann um weitere offengebliebene Punkte, um die künftigen Regeln der Zusammenarbeit und um die Ressortverteilung. Wer künftig für Verkehr und Mobilität zuständig ist, ist noch nicht entschieden. Die Grünen wollen dem Vernehmen nach ein "sichtbar grünes Ressort" - und das wäre neben Natur- und Umweltschutz eben der Verkehr. Mit einem grünen Verkehrslandesrat, so fürchtet man aber auf ÖVP-Seite, sei der Widerstand von Außen gegen die Koalition größer. Daher soll das Verkehrsressort in Obhut der ÖVP bleiben, angesiedelt womöglich weiterhin bei Brigitta Pallauf. Dem Thema Verkehr soll aber "sichtbar mehr Platz" eingeräumt werden, heißt es aus Verhandlerkreisen. Ob Tempo 80 beibehalten wird oder fällt, ist ungewiss. Der Bau des Gitzentunnel dürfte ebenso beschlossen sein wie ein landesweites Verkehrsticket.