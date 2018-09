Tempo 80: Verkehrsminister Hofer empfiehlt Rückkehr zu Tempo 100 in Salzburg

Das sei die "einzig vernünftige Lösung", schreibt Hofer an den Salzburger Verkehrslandesrat. Der Minister gibt damit der Salzburger FPÖ Schützenhilfe im Kampf gegen den Luft-Achtziger.

Nach der Präsentation der Unfallzahlen zum flexiblen Tempolimit von 80km/h auf der Salzburger Stadtautobahn hat sich das Land Salzburg an das Verkehrsministerium gewandt. Der Grund: Das Verkehrsministerium sei für die Verkehrssicherheit zuständig. Und auch wenn man an Tempo 80 festhalte, so solle es doch Maßnahmen für die Verkehrssicherheit geben. Welche, das lässt das Land offen. Möglich wären aber noch mehr Überkopf-Anzeigen, neue Markierungen, bauliche Maßnahmen, eine Section Control, oder eine Differenzgeschwindigkeit zwischen Pkw und Lkw - was so viel hieße, dass Lkw nur noch 60km/h fahren dürfen sollen.

Etwas, das Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) kategorisch ausschließt. Der Minister unterstützt die Salzburger FPÖ in ihrem Kampf gegen Tempo 80. In einem Schreiben an Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) schreibt Hofer, dass die heimischen Autobahnen "Hochleistungs-Verkehrswege" seien, ausgelegt auf 130 km/h für Pkw und 80km/h für Lkw. Das Land Salzburg habe sich vor drei Jahren entschlossen, gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern einzuführen. "Dass dieser Umstand zu Problemen führen könnte, lag bereits damals auf der Hand. Dieses vom Bundesland Salzburg verursachte Verkehrssicherheitsproblem kann nicht einfach auf die Bundesebene hinübergeschoben werden", heißt es in dem Schreiben.

Hofer empfiehlt dezidiert eine Abschaffung des Luft-Achtzigers. "Ich denke, dass eine Abschaffung des IG-L-Limits für Pkw und der Rückgang auf ein Limit von 100 km/h für Pkw die einzig vernünftige Lösung ist", schreibt Hofer. Das ist auch genau das, was die Salzburger FPÖ kommende Woche im Landtag fordern wird. Seit Tagen schwelt darüber ein Konflikt zwischen ÖVP und FPÖ, ausgetragen vor allem über die sozialen Medien.

Quelle: SN