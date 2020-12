Tennengauer wurden getestet: Junge blieben bis auf wenige den Massentests fern

Trotz Regen stellten sich am Sonntag Tennengauer an, um sich einem Coronatest zu unterziehen. Ihr Ziel: ein Weihnachtsfest ohne Infektion. Vom negativ getesteten Halleiner Bürgermeister kommt Kritik.

Geduldig stehen Noah und Nickolas Roidmayr in der Schlange vor dem Gemeindezentrum in Rif-Taxach. In ihren Händen halten sie die Zustimmungserklärung für die Coronamassentestung sowie ihre E-Card. Die beiden Burschen zählen an diesem Sonntagvormittag wohl mit zu den jüngsten Tennengauern, die sich zwischen 8 und 18 Uhr testen ließen. "Ich gehe, weil ich als Leistungssportler viel trainiere und mit meinen Trainingskollegen zusammen bin. Da ist es mir wichtig zu wissen, ob ich positiv oder negativ bin", sagt Noah.

...