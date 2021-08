Tennisclub feierte nach Meisterschaft: 20 Infizierte

Die Fälle seien eingegrenzt worden, sagt der Bürgermeister. Generell habe man Cluster "gut im Griff", sagt LH-Stv. Stöckl. Er sieht trotz steigender Infektionszahlen keinen Handlungsbedarf.

Etwa 20 Coronainfektionen sind in den vergangenen Tagen in St. Martin am Tennengebirge nachgewiesen worden. Laut Bürgermeister Johannes Schlager (ÖVP) hingen alle Fälle mit der Siegerehrung nach der Tennis-Ortsmeisterschaft zusammen. "Die Fälle sind eingegrenzt worden. Dadurch hoffen wir, dass es nicht mehr werden."

"Es war eine geschlossene Gesellschaft in einem Gastronomiebetrieb", sagt Gerald Schilchegger, Obmann des WSV St. Martin. 32 Personen hätten an der Feier am 31. Juli teilgenommen. Man habe sich jedenfalls an alle Vorgaben gehalten. Er ...