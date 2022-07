Teuerungswelle: Emotionale Debatte im Salzburger Landtag

Die letzte Sitzung vor der Sommerpause - und an der aktuellen Teuerungswelle und den Folgen entzünden sich gerade viele Debatten in der Landespolitik.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und FPÖ-Klubchefin Marlene Svazek haben sich in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Schlagabtausch im Salzburger Landtag geliefert. Das Thema der aktuellen Stunde bot sich am Mittwoch trefflich für eine Neuauflage des rhetorischen Duells an. Die FPÖ hatte das Thema "Protz und Spiele - wie Salzburgs Landesregierung an den Menschen vorbei investiert" beantragt. Klubchefin Marlene Svazek argumentierte, dass 330 Millionen Euro in die Sanierung und Erweiterung der Festspiele fließen würden, dazu 31 Millionen Euro für ...