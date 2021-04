Teures Wohnen im Salzburger Zentralraum: Kein Platz zum Leben im eigenen Heimatort?

In Gemeinden rund um die Stadt wurde Bauen und Wohnen für die meisten Einheimischen unerschwinglich. Die Bürgermeister sollen ihnen helfen.

Ob zum Beispiel in Eugendorf, Bergheim oder Grödig: Bei den Ortschefs werden fast täglich Bürger vorstellig. Ihr Begehr: einigermaßen finanzierbare Wohnungen oder Baugründe. Die Preise auf dem Immobilienmarkt explodieren.

Grödig geht einen unüblichen Weg. Die Gemeindevertretung will diese Woche die Gründung einer eigenen Gesellschaft ("Wohnen in Grödig") beschließen. Und Ende April gibt es Informationstermine für das Baulandsicherungsprojekt Weinsteig in Fürstenbrunn, mit dem die Gemeinde, wie berichtet, einen privaten Generalbauunternehmer beauftragt hat.

Zehn Doppelhaushälften, neun Reihenhäuser und drei Einzelhäuser für junge Familien sind platzsparend geplant. "Das Interesse ist sehr groß", weiß Bürgermeister Herbert Schober schon jetzt. "Die schlüsselfertigen Preise je Quadratmeter Wohnfläche liegen bei diesem Modell bei rund der Hälfte der Preise auf dem freien Markt." Den Haustyp mit 129 Quadratmetern gebe es ab 435.000 Euro einschließlich aller Nebenkosten. Der Baubeginn ist für September vorgesehen. Es gibt detaillierte Vergabekriterien, u. a. mit einem Bonus für ehrenamtliche Tätigkeiten.

SN/christian Sprenger Die Immobilienpreise schießen durch die Decke, das vernebelt vielen Menschen die Aussicht auf erschwinglichen Wohnraum (hier eine Ansicht von Fürstenbrunn).

Gemeindepolitiker und Baumanager, vor allem jene der gemeinnützigen Gesellschaften, blicken gespannt nach Grödig. Sie werden wohl genau nachsehen, ob das Versprechen wirklich gehalten werden kann. Zur allgemeinen Preisentwicklung - aufgrund der hohen Nachfrage von Anlegern nach Immobilien - kommen ja erschwerend aktuell stark steigende Baukosten.

Für Rekordpreise bekannt war bisher eher die südliche Umgebung der Landeshauptstadt. Doch auch im Norden ist die Preisrallye längst gestartet. "In Bergheim hatten wir heuer erstmals einen Preis von mehr als 1000 Euro für einen Quadratmeter Bauland", sagt Ortschef Robert Bukovc.

” Bild: SN/robert ratzer Robert Bukovc, Bürgermeister von Bergheim In Bergheim hatten wir heuer erstmals einen Preis von mehr als 1000 Euro für einen Quadratmeter Bauland.

Vor wenigen Wochen schrieb er im Bürgermeisterbrief, dass solche Preise "die Hoffnung für Otto Normalverbraucher dahinschmelzen lassen". Bukovc trat dem Gerücht entgegen, dass die Gemeinde laufend Grundeigentümern deren Liegenschaften durch Umwidmungen vergolde. Es gebe derzeit keine nennenswerten Umwidmungsanträge und damit keinen Zugriff auf Liegenschaften per Vertragsraumordnung.

Inzwischen spricht er im SN-Gespräch aber von einem kleinen Lichtblick: der Aussicht auf einen großen "Fleck" von zirka 11.000 Quadratmetern. Wegen familiärer Veränderungen bei den Eigentümern könnten die (auch verkehrsgünstig gelegenen) Gründe für die Gemeinde verfügbar werden. "Die Fläche ist nicht als Bauland gewidmet, aber widmungsfähig." Die Gemeinde könne bei Gelegenheiten wie dieser nur "alle heiligen Zeiten mitmischen".

Wenn es die Gemeindevertretung wolle, könnte ein Teil per Vertrag mit dem Grundbesitzer für geförderten Mietwohnbau oder einen Mix mit Eigentumswohnungen gesichert werden, einen Teil könnte der Landwirt per gewerblichen Bauträger selbst verwerten. Einfamilienhäuser kommen kaum infrage. Errichter von Einzelhäusern und Käufer von Vier-, Fünfzimmerwohnungen seien "nicht die allererste Förderzielgruppe". Der ÖVP-Bürgermeister denkt eher an Starterwohnungen für Kinder von Bergheimern, damit diese in der Nähe bleiben können.

Die Grödiger Erfahrungen werde man sich anschauen, vielleicht könne man davon etwas nachmachen. Aber: "Die Gemeinde selbst ist kein Bauträger. Wir lassen das jene tun, die das können", sagt Bukovc. Man wolle bewusst auf Gemeinnützige setzen.

Alle Parteien für Stopp bei Bodenverschwendung

Umwidmungen von Grünland, früher in Gemeindestuben quasi an der Tagesordnung, stoßen zunehmend auch auf politische Widerstände, selbst in der ÖVP-dominierten Landesregierung als Aufsichtsbehörde. Theoretisch sind sich mittlerweile alle Parteien einig, dass die Versiegelung und Verschwendung von Böden, landwirtschaftlichen Produktionsflächen und Erholungsräumen gestoppt oder zumindest vermindert werden muss.

Selbst im lange Zeit stark wachsenden Eugendorf scheint auf Jahre keine größere Widmung zur Baulandsicherung in Sicht. Die Chance ergebe sich nur, sagt Bgm. Hans Strasser, "wenn ein Grundbesitzer was vorhat, wo er Geld braucht". Derzeit gebe es nichts. Bei bisherigen Baulandmodellen habe sich die Abwicklung über die Gesellschaft Land-Invest sehr gut bewährt.

Die neue Zurückhaltung hat auch einen anderen Grund. Strasser sagt: "Wir haben in Eugendorf in den vergangenen vier Jahren mit Bauträgern weit über 200 Wohnungen gebaut." Man müsse auf die Infrastruktur, wie Kindergärten, Schulen und Krabbelgruppen, schauen. Im Ortsteil Reitberg etwa ist der Neubau einer Kinderbetreuung geplant.

Einzelhäuser wären derzeit ohnehin fast nicht machbar. Der Markt sei total überhitzt, "eine ungesunde Entwicklung". Selbst der Wohnungsbau sei bei diesen Preisen für Gemeinnützige kaum mehr möglich.

Die Gemeinde Elixhausen forciert ebenfalls Starterwohnungen und hat sich nun für zehn weitere, auf einem Teil eines Projekts, das Vergaberecht gesichert.

Am Rand des Zentralraums, weiter von der Stadt entfernt, sind Baulandmodelle mit Einzelhäusern offenbar noch möglich. In Lamprechtshausen-Ehring handelt es sich um 16 Parzellen. "Zehn davon gehen an junge Lamprechtshausener Familien. Die Gemeinde vergibt sie. Dafür haben wir über 30 Bewerber", sagt Bgm. Andrea Pabinger. Die weiteren sechs Parzellen seien bereits vom Projektentwickler, einem privaten Bauträger aus der Stadt Salzburg, verkauft.