Thomas Brezina in Salzburg: "Es ist wichtiger denn je, das Spielen zu entdecken"

Kinderbuchautor Thomas Brezina hielt den Eröffnungsvortrag bei der 70. Internationalen Pädagogischen Werktagung in Salzburg. Die Teilnehmenden sind der "Faszination Spiel" auf der Spur. "Das Spielen kann Frieden stiften."

"Das Spiel kann Frieden stiften." Das betonte Anton Bucher, Präsident der Internationalen Pädagogischen Werktagung (IPWT) am Mittwochabend in der Universitätsaula in Salzburg. Die Fachtagung widmet sich dem Thema "Faszination Spiel" - bis 15. Juli. Erzbischof Franz Lackner eröffnete die Werktagung. Eröffnungsreferent war Kinderbuchautor Thomas Brezina.

"Spiel ist eine Quelle der Lebensenergie"

"Es ist wichtiger als je zuvor, das Spielen zu entdecken", betonte Brezina. Spiel sei eine Quelle der Lebensenergie, die durch den "Ernst des Lebens" oft eingeschränkt werde. Der Autor, Fernsehmoderator und Produzent gab den Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in sein berufliches Schaffen. "Das Spiel als Türöffner zu einem erfüllten Leben ist für alle Altersgruppen wichtig und möglich." Abschließend richtete auch er sich mutmachend an die Teilnehmenden: "In der Zeit, in der wir leben, ist es noch wichtiger als je zuvor, zu entdecken, was es Schönes auf dieser Welt gibt, zu entdecken, was Spiel bedeutet und wie uns Spielen zusammenbringt. Es stärkt unsere Seele, es stärkt uns, in diese Welt hinauszugehen und hinauszustrahlen. Denn ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir derzeit tun können."

"Möge die Tagung die Spiellaune wieder neu entdecken lernen"

Erzbischof Lackner, der unmittelbar zuvor aus der Ukraine zurückgekehrt war, stand noch unter dem Eindruck der Reise. Den in der Ukraine herrschenden Krieg bezeichnete er als Trauerspiel. "Was sich dort abspielt, ist ungeheuerlich." Er richtete aber hoffnungsvolle Wünsche an die Teilnehmenden: "Möge uns die Tagung die Spiellaune wieder neu entdecken lernen." Die Bedeutung des Spiels angesichts der auch "finsteren Zeiten" von Coronapandemie und Krieg hob Anton Bucher, Präsident der IPWT, hervor. Spielen könne Frieden stiften, meinte Bucher. "Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt." Die Werktagung mit ihrem 70-jährigen Bestehen sei "eine Erfolgsgeschichte, nicht mehr wegzudenken aus Salzburg und voll von Zukunft", so der Religionspädagoge.



Wissensdrehscheibe und pädagogischer Leuchtturm

Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf: "Seit sieben Jahrzehnten haben begeisterte Verantwortliche der Pädagogischen Werktagung die Treue gehalten. Ebenso treu waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer." Die Veranstaltung sei "ein zentraler Fixpunkt im Jahreskalender und ein pädagogischer Leuchtturm für alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Sie und ihre Bedürfnisse stehen hier immer im Mittelpunkt", zeigte sich Pallauf dankbar.

Die Qualität der Kinderbildung und -betreuung sicherstellen

Als "Wissensdrehscheibe" für die teilnehmenden Pädagoginnen und Pädagogen würdigte Landesrätin Andrea Klambauer die Pädagogische Werktagung. Diese ermögliche die "vertiefte Auseinandersetzung mit dem Stellenwert des Spiels für die Kinder" und lasse neue Ideen entstehen. "Die Qualität der Kinderbildung und -betreuung wird durch solche Tagungen sichergestellt", zeigte sich Klambauer überzeugt.



Zirka 500 Teilnehmende aus dem deutschsprachigen Raum

"Faszination Spiel" ist das Thema der diesjährigen 70. Internationalen Pädagogischen Werktagung, einer der wichtigsten pädagogischen Fachtagungen im deutschsprachigen Raum mit jährlich zirka 500 Teilnehmenden. Sie richtet sich an Personen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, und findet noch bis 15. Juli statt. Organisiert wird die jährliche Tagung vom Katholischen Bildungswerk Salzburg (KBW), das die Tagung in Kooperation mit der Caritas Österreich und der Universität Salzburg veranstaltet. Infos: https://bildungskirche.at/werktagung