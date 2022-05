Tierischer Gipfel: Koalition in Salzburg sucht nach einer Linie bei Wolf, Fischotter und Krähe

Ein Tier-Gipfel bei LH Wilfried Haslauer (ÖVP) soll am 19. Mai eine Einigung bringen, wie man in Salzburg in Zukunft mit Wölfen, Fischottern, Rabenvögeln, Graureihern und Kormoranen umgehen soll. Sprich: Bejagung oder nicht. Neben Haslauer und Agrarlandesrat Josef Schwaiger (ÖVP) nehmen an dem Gipfel die Klubobleute der Koalitionspartner ÖVP, Grüne und Neos teil. Vor allem zwischen der ÖVP und den Grünen klaffen die Positionen weit auseinander. Während Schwaiger die Interessen der Landwirtschaft und der Fischerei gegen tierische Verursacher von Schäden ...