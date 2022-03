Tierischer Umzug im Salzburger Freilichtmuseum wird jetzt zum Politikum

FPÖ stellt zu Naturschutzmaßnahmen beim Neubau des Besucherzentrums im Salzburger Freilichtmuseum einen mündliche Anfrage im Landtag. "Dem Vernehmen nach sind die Kosten in die Höhe geschnellt, von ursprünglich 3,8 Millionen auf 4,5 Millionen Euro, wobei das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist und die Baupreissteigerungen ebenso noch nicht eingerechnet sind", sagt FPÖ-Klubobfrau Svazek.

Die für den Neubau des Besucherzentrums notwendige Übersiedlung von Gelbbauchunke und Schwarzem Grubenlaufkäfer auf dem Areal des Salzburger Freilichtmuseums wird nun zum Politikum. In einer mündlichen Anfrage will FPÖ-Klubobfrau Marlene Svazek am Mittwoch im Landtag von Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) wissen, welche Mehrkosten die vom Naturschutz gemachten Auflagen nach sich ziehen. "Dem Vernehmen nach sind die Kosten in die Höhe geschnellt, von ursprünglich 3,8 Millionen auf 4,5 Millionen Euro, wobei das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist und die ...