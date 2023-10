Tierschützer demonstrieren in Salzburg: "Wir brauchen den Wolf für unsere Natur"

Diese Vorgehensweise wurde teils heftig kritisiert. Auch von Balluch am Montag: "Der Wolf ist an allem schuld - das ist momentan das Credo der Salzburger Landesregierung. Der Wolf sei schuld an den vielen toten Schafen, dabei sind das gar nicht so viel, wenn man genau hinschaut. Viel mehr Schafe sterben durch Vernachlässigung durch den Menschen. Und viel mehr Schafe sterben grausam durch illegales Schächten."

Der Wolf als Gesundheitspolizist

Balluch sagte weiters: "Die Ausrede, den Wolf gebe es ohnehin in Sibirien, daher können wir ihn hier ausrotten, ist völlig falsch. Wir brauchen den Wolf hier für unseren Wald, für unsere Natur." Der Wolf würde den Wildverbiss in den heimischen Wäldern verringern und auch Krankheiten wie die Afrikanische Schweinepest in der Hirschpopulation in Schach halten, indem er die kranken oder an der Krankheit verendeten Tiere auffresse.