Tiroler Start-up keyone kommt nach Zell am See

Ein Team um den "jungen Schröcksnadel" setzt auf die Vermietung von Ferienwohnungen.

Das neue Büro in Zell am See ist zum Start mit drei Personen besetzt. Ausgerichtet ist es für 15 bis 20 Menschen. Dieses Faktum zeigt schon, wie optimistisch das junge Unternehmen "keyone" rund um Moritz Schröcksnadel in die Zukunft blickt.

Der Enkelsohn von Peter Schröcksnadel, Tiroler Unternehmer (feratel, sitour) und von 1990 bis Juni 2021 Präsident des Österreichischen Skiverbandes, setzt seit zwei Jahren auf die Vermietung von Ferienimmobilien aller Art - ob ganze Häuser, Aparthotels oder Hotels Garni.

Mitbewerber HolidayFlats24 aufgekauft

Jetzt hat seine Vermietungsagentur keyone einen Pinzgauer Mitbewerber, HolidayFlats24 in Saalbach, gekauft. Damit kommen 230 neue Immobilien ins Portfolio des jungen Tiroler Start-ups, das damit nun in Summe knapp über 1000 Ferienwohnungen verwaltet. "Für uns ist das eine willkommene Ergänzung, weil wir vorher schon in der Region tätig waren und so Synergien nutzen können. Wenn wir in einer Region eine möglichst hohe Dichte haben, können wir ein super Service bieten", sagt Schröcksnadel, der in der HIB Saalfelden die Schulbank gedrückt hat. "Damals wollte ich Skirennfahrer werden, keyone ist also nur der Plan B", gibt er beim Redaktionsbesuch schmunzelnd zum Besten.

Saalfeldenerin übernimmt die Akquise

Julia Unterganschnigg ist eine Schulfreundin von damals und quasi die lokale Verstärkung. Als Sales Managerin hat die Saalfeldenerin seit einem Jahr die Akquise über und soll so zum Wachstum von keyone beitragen.

Derzeit buchen rund 70 Prozent der Kunden ein "full service": von der Vermarktung auf Buchungsplattformen über die Gästeanmeldung, den Check-in und -out bis hin zur Reinigung.

"Mehrwert für die Region schaffen"

Ein Gästeservice-Team steht im Hintergrund rund um die Uhr digital zur Verfügung. "Es sind die strukturellen Veränderungen, der Generationenwechsel, Personalmangel, die unser Geschäftsmodell möglich und erfolgreich machen", sagt Robert Larcher, neben Schröcksnadel zweiter CEO im jungen Unternehmen.

Man wolle einen Mehrwert für die Region schaffen, damit Betriebe nicht geschlossen oder an ausländische Investoren verkauft werden müssen. Der Südtiroler betreute ein Start-up im Modebereich, bevor er über die Falkensteiner-Gruppe in den Tourismus fand.

Fokus liegt auf dem alpinen Raum

Mit keyone konzentriere man sich aktuell auf Österreich und Deutschland. "Der Fokus liegt klar auf dem alpinen Raum", sagt Larcher, aber auch eine Expansion in die Schweiz und nach Italien sei denkbar. Parallel zu dem Büro in Zell am See eröffnet keyone dieser Tage auch eines in Wien. So schlecht läuft dieser Plan B von Schröcksnadel junior also nicht. Das belegt auch die Zahl der Mitarbeiter. So begann keyone vor zwei Jahren mit vier, fünf Leuten. Jetzt sind es 70.