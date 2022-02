"Tonalität am Tiefpunkt": Schwarz-blaue Wortgefechte im Salzburger Landtag

Der Landeshauptmann kritisierte den Stil der FPÖ und betonte, er werde sich nicht auf die Ebene von Beleidigungen und Niedertracht begeben. Die FPÖ entgegnete, die ÖVP sei selbst schuld an der Stimmung im Land.

Eigentlich stand gar keine Coronadebatte auf der Tagesordnung des Salzburger Landtags. Doch das änderte sich am Mittwochvormittag rasch. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) gab zunächst einen Bericht zur aktuellen Coronalage ab. Und kam dann auf die Tonalität der Salzburger FPÖ in Aussendungen und Postings zu sprechen. Diese Tonalität habe den Tiefpunkt der demokratischen Kultur erreicht. Er werde von der freiheitlichen Klubobfrau Svazek in einem Posting mit dem Satz beleidigt: "Verlogenheit hat einen Namen, Wilfried Haslauer". "Wenn Sie jetzt schon mit dem ...