Totale Verwirrung um Corona-Selbsttests an Schulen in Salzburg

Unmittelbar vor Schulbeginn sorgt ein neues Schreiben der Salzburger Bildungsdirektion für Aufregung: Für Schüler, die Hilfe bei den Selbsttests brauchen, ist eine neue Einverständniserklärung nötig. Personalvertreter warnen vor Rechtsunsicherheit.

Unmittelbar vor Beginn des Schulbetriebs am Montag sorgt jetzt ein Schreiben der Bildungsdirektion an die Schulen für Aufregung. Demnach müssen die Direktoren zusätzliche spezielle Einverständniserklärungen der Eltern einholen, wenn deren Kinder beim Corona-Selbsttest Hilfe durch eine Lehrkraft benötigen - etwa aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund einer Entwicklungsstörung. Das entsprechende Formular mit dem sperrigen Titel "Vereinbarung auf Allgemeinwissen beruhende Tätigkeit" ist allerdings erst am Freitag an den Schulen eingelangt. Dazu kommt, dass die Schulleiter ohnehin alle Hände voll zu tun haben ...