Touristen freuen sich über vergessenes Baustellenklo in der Salzburger Altstadt

Die mobile Toilette wurde für Bauarbeiter angeliefert, die Bauarbeiter sind längst weg, das Klo ist geblieben.

Der SN-Bericht über den Baukran, der schon seit mehr als fünf Jahren in der Salzburger Altstadt an einer Baustelle an der Schwarzstraße/Theatergasse steht, veranlasste Michaela Schirlbauer, Inhaberin eines Modegeschäfts am Mozartplatz, auf die dortige Situation aufmerksam zu machen.

Als Überbleibsel der Baustelleneinrichtung für die Pflasterung der Judengasse blieb auf dem Mozartplatz ein mobiles Klo zurück. Einsam und verlassen fristet es hinter der Mozartstatue sein Dasein samt einem Schild mit der Aufschrift "Achtung Baustellenverkehr". Die Baustelleneinrichtung wurde kurz nach ...