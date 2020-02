Raumordnungslandesrat Josef Schwaiger präsentierte seine Bilanz: Noch nie sei in den vergangenen zehn Jahren so wenig Fläche umgewidmet worden wie in seiner Amtszeit.

Flächenfraß, Bodenversiegelung, Zersiedelung - das ist seit einigen Jahren ein großes Thema in der Landespolitik. Am Freitag hat Raumordnungslandesrat Josef Schwaiger (ÖVP) eine "Trendumkehr" präsentiert, wie er sagt. Noch nie sei so wenig Fläche in Bauland umgewidmet worden wie 2019. ...