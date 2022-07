Trennung von Senecura, Radstadt will Seniorenheim wieder selbst betreiben

Nur anderthalb Jahre nach der Auslagerung beschloss die Gemeindevertretung einstimmig, dass die Trennung von Seniorenheimbetreiber Senecura in die Wege geleitet wird. Auslöser waren Beschwerden über angebliche Missstände.

Die Auslagerung der Betriebsführung an private Anbieter liegt im Trend, dass eine Gemeinde bzw. ein Gemeindeverband (Radstadt, Forstau, Untertauern) ein Seniorenheim "zurücknimmt", das ist neu. Der Beschluss, den erst im Vorjahr in Kraft getretenen Vertrag mit Senecura zu beenden, fällte die Radstädter Gemeindevertretung im Rahmen einer kurzfristig einberufenen Sondersitzung am Donnerstagabend. Bürgermeister Christian Pewny (FPÖ) soll die Bedingungen mit Senecura ausverhandeln. Pewny hatte sich vor wenigen Tagen noch dafür ausgesprochen, die Zusammenarbeit fortzusetzen, nun stimmte er auch dagegen. "Es sind ...