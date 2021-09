Triumph der KPÖ in Graz: "Warnung für Salzburg"

Der Salzburger KPÖ-Gemeinderat Kay-Michael Dankl war vom Erfolg der Grazer Kollegin "erfreut und überrascht". Er sieht das Ergebnis als Zeichen, das Wähler destruktive Politik nicht schätzen.

In Graz schaffte es die KPÖ-Gemeinderätin Elke Kahr überraschend auf den ersten Platz, in Salzburg zog Kay-Michael Dankl bei der Gemeinderatswahl 2019 mit der KPÖ-Plus in den Gemeinderat ein. Seither sorgt er immer wieder mit politischem Aktionismus für Aufsehen - Zuletzt mit dem Vorschlag, den Kreisverkehr beim Museumsplatz in Barbara-Unterkofler-Kreisverkehr umzubenennen.

Vom Triumph seiner Kollegin in Graz war Dankl "überrascht und erfreut". Vor allem auch, weil Kahr zuletzt das Wohnressort und zusätzliche Agenden entzogen worden waren. "Solche Machtspiele ...