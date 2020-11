Trotz Covid weiter unterrichtet: Salzburger Polizei nahm Ermittlungen auf

Personalvertreter Siegfried Gierzinger wurde nach seinem Facebook-Posting, in dem er die Zustände an einer Schule angeprangert hatte, einvernommen. Den Eintrag hat er gelöscht.

In der Bildungsdirektion liefen am Freitag die Telefone heiß. Das Facebook-Posting von Salzburgs oberstem Lehrerpersonalvertreter Siegfried Gierzinger habe große Unruhe ausgelöst, sagt Bildungsdirektor Rudolf Mair. Er hatte die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und eine Sachverhaltsdarstellung übermittelt. Mair ist ungehalten, weil Gierzinger die angeblich betroffene Salzburger Volksschule nach wie vor nicht nennen will. "Das ist unverantwortlich."

Gierzinger hatte in dem Posting von einer Schule berichtet, in der das Lehrpersonal auf Anweisung der Direktion weiterhin habe unterrichten müssen, obwohl mehrere Pädagoginnen während ...