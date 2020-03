Die Coronakrise dürfte sich noch nicht überall herumgesprochen haben. Am Montag kamen noch Reisebusse in der Stadt Salzburg an. Weitere Buchungen versucht man jetzt rasch zu stornieren bzw. zu verhindern.

SN/robert ratzer Der Busterminal in der Paris-Lodron-Straße wurde auch am Montag noch angesteuert. Nun wird die Buchungsplattform geschlossen.