Tschechiens Präsident kam als Biker zum Festakt der Polizei am "Ring"

Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel ist begeisterter Motorradfahrer. Das ist der Hintergrund, warum das Staatsoberhaupt am 6. internationalen Training der Motorradpolizei am Salzburgring teilnahm. Da passte es gut, dass am Dienstag im Fahrerlager am "Ring" auch die Ausmusterung und Angelobung von 99 Polizistinnen und Polizisten stattfand. Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Polizeidirektor Bernhard Rausch luden Pavel kurzerhand zum Festakt ein.

Knapp 100 Fahrerinnen und Fahrer aus 16 Nationen nahmen am Dienstag am Fahrsicherheitstraining am Salzburgring teil. Am Mittwoch steht für die Motorradpolizistinnen und -polizisten eine Ausfahrt auf den Großglockner auf dem Programm. Zurück zur Angelobungs- und Lehrgangsabschlussfeier: 14 Polizistinnen und 13 Polizisten schlossen ihre Polizeigrundausbildung ab - und erhielten ihr Abschlussdekret. Damit sind sie in den regulären Dienst übernommen. Gleichzeitig wurden 30 neue Polizeischülerinnen und 42 Polizeischüler angelobt. Die Frauen und Männer haben Anfang September ihre Ausbildung in der Polizeischule begonnen. Für junge Kräfte bei der Salzburger Polizei mit ihren 2100 Beamtinnen und Beamten ist auch in Zukunft gesorgt: Weil sich wesentlich mehr Frauen und Männer beworben haben als erwartet, wird im Dezember eine zweite Polizeiklasse für Salzburg in die Ausbildung starten.