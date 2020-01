Das Regierungsprogramm würde etliche Salzburger Forderungen enthalten, betont Wilfried Haslauer.

Der ÖVP-Vorstand hat das Regierungsprogramm und den Pakt mit den Grünen am Freitag in Wien einstimmig angenommen. Auch Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer stimmte dafür. Nach der Sitzung sagte Haslauer den SN am Telefon: "Es ist ein interessantes Programm. Vielleicht ein ...