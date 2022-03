Turbulenzen in Pink ein Jahr vor der Landtagswahl in Salzburg

Die Demontage ihres Klubchefs bedeutet für die Neos auch den Verlust von rund 176.000 Euro an Fördergeldern.

"Geht ned gibt's ned." So lautete das Motto der Neos im Wahlkampf 2018. Die Pinken sind bei ihrem erstmaligen Antreten auf Landesebene unter dem damaligen Parteichef Sepp Schellhorn fulminant mit drei Mandaten in den Landtag eingezogen. Seit Juni 2018 bilden sie mit ÖVP und Grünen auch eine Koalition in Salzburg.

"Geht ned", dürften sich auch am Montag so manche Neos-Mitglieder gedacht haben. Der bisherige Klubchef im Landtag, Sepp Egger, wurde von seinen beiden Abgeordnetenkollegen bei der Klubsitzung überraschend ...