Turm bei Doppler-Klinik und 33 Wohnungen in Sam geplant

Der Gestaltungsbeirat hatte am Dienstag nur drei Tagesordnungspunkte. Spannend sind die Pläne für den Eingangsbereich der Christian-Doppler-Klinik - über die aber erst später entschieden wird.

Der Gestaltungsbeirat hat am Dienstag über das Portal der Christian-Doppler-Klinik (CDK) beraten: Dort plant die SALK, heuer am Parkplatz ein Parkhaus (200 Stellplätze) um 5,8 Mill. Euro zu bauen. Links vom Eingang wird ab 2022 die neue Suchthilfeklinik (32 Betten) um 13 Mill. Euro gebaut - von der Salzburg Wohnbau, wie deren Chef Christian Struber bestätigt. Diskutiert wurde über das Siegerprojekt zur Freiraumgestaltung: Die Pläne von Sofia Dona sehen vor, mittels in Kreisen angeordneter Bäume, Sträucher und Grünflächen den Doppler-Effekt ...