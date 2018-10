Typisch Salzburg: Jetzt wird eingeprügelt

Keine Frage: Die Salzburg AG taugt zum Sündenbock. Doch in Wahrheit sind es die Versäumnisse der Politik, die zum Himmel schreien.

Salzburg, wie es leibt und lebt! Jetzt fallen die Politiker über die Salzburg AG her und nageln sie ans Kreuz. Zugegeben, der Landesversorger tut einiges dafür, einen "guten" Sündenbock herzugeben. Der sonst so umtriebige Vorstand agiert in seiner defizitären Verkehrssparte viel zu defensiv. Da wird rigoros gespart, zugleich aber wenig für die Zukunftsfähigkeit getan. So wird man zwangsläufig angreifbar.

Trotzdem: Die Misere der Salzburg AG umzuhängen greift viel zu kurz. Und das politische Geschrei ist rasch als Ablenkungsmanöver enttarnt. Denn die Verträge regeln, dass die Salzburg AG den Status quo garantieren muss, zusätzliche Öffi-Wege aber von der Politik zu bezahlen sind. Wer ist also verantwortlich, wenn der Ausbau des öffentlichen Verkehrs kaum Fortschritte macht? Genau: die Politik. Jene Politik übrigens, die die Dividenden, die sie aus den Gewinnen der Salzburg AG kassiert, regelmäßig in die Höhe schraubt.

Am Geld kann es also nicht scheitern. Aber woran dann? Am Willen? Das wäre alarmierend angesichts des Umstandes, dass die Verkehrsnöte die Lebensqualität von immer mehr Bürgern beeinträchtigen. Will sich die Landes- und Stadtpolitik nicht den Vorwurf einhandeln, die Nöte der Menschen nicht mehr zu erkennen, muss sie jetzt handeln - entschlossen.