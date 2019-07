Fehlende Bebauungspläne in Salzburg, politisches Diktat für die Architektur, Bauhöhen-Fixierung auf Zuruf - und eine brisante Forderung: Der Salzburger Stararchitekt Erich Flir lässt aufhorchen.

Er ist 76 Jahre alt - aber kein bisschen leise: Der Salzburger Architekt und Bauträger Erich Flir übt harsche Kritik an der Stadtplanung, am Gestaltungsbeirat sowie an der Verkehrspolitik - und denkt über eine Verlagerung des Flughafens nach.

...