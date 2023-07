Über neue Besen in "Preuningen" und zu große Schuhe

Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) zieht sich mit April aus der Politik zurück. Er steht für Stabilität und Kontinuität, konstatierte nicht nur Landeshauptmann Wilfried Haslauer im Zuge der angekündigten Rochade.

Dieser Kurs würde mit Florian Kreibich eine Fortsetzung finden. Kritiker monieren, unter Preuner sei nichts weitergegangen. Als Synonym für den Stillstand fällt gern das Wort "Preuningen" - in Anlehnung an Schilda vermutlich.

Die aktuellen Generationenwechsel sind kein ÖVP-, kein Stadt- und kein auf die Politik beschränktes Spezifikum. Viele Ortsparteien im Land schicken ebenfalls junge Leute in die Gemeinderatswahl 2024. Die Ablöse ist in vollem Gange - und sie ist alternativlos. Ob der Schuh dort und da zu groß ist, darf man fragen. Auch, ob wie in Kreibichs Fall, ein Kandidat Mitte 50 noch als große Nachwuchshoffnung durchgeht.

Man kann den Neuen aber genauso gut Vertrauen vorschießen. Neue Besen kehren gut, heißt es. In der Gemeindepolitik geht es stärker als bei jeder anderen Wahl um die Persönlichkeit. Der Kandidat, die Kandidatin steht im Mittelpunkt. In diesem Biotop kann der Rettungssanitäter und "Vereinsmeier" (Zitat Kreibich: "die Bewohnerservices sind die Kapillare zur Bevölkerung") durchaus punkten.

Und auch die Neuen der anderen Fraktionen werden frischen Wind ins Schloss bringen. Ein spannendes Rennen um den Bürgermeistersessel zeichnet sich ab.