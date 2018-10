Übergelaufener Salzburger ÖVP-Gemeinderat Günes tritt aus Klub aus

Bei der Staatsanwaltschaft Salzburg liegt eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung und versuchter Nötigung gegen den Politiker vor. Der ÖVP-Gemeinderat zieht die Konsequenzen.

Osman Günes ist nach seinem Wechsel von der SPÖ zur ÖVP, der erst vor knapp drei Monaten im Salzburger Gemeinderat stattgefunden hat, am Dienstagvormittag aus dem ÖVP-Klub ausgetreten. Das teilte Günes in einer Mail der Gemeinderatskanzlei mit. Der Grund dafür sind Probleme im privaten Umfeld.

Wie Marcus Neher, Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg, den SN bestätigt, liege gegen den Stadtpolitiker eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung und versuchter Nötigung vor. Günes bestätigt den SN, dass er vor etwas mehr als zwei Wochen ein polizeiliches Betretungsverbot ausgesprochen bekommen habe. Grund dafür sei ein verbaler Streit gewesen. Ein Nachbar habe den Streit mitbekommen und die Polizei angerufen. Gewalt sei aber nicht im Spiel gewesen, beteuert Günes. "Es hat keine Gewaltanwendung gegeben. Das würde ich nie tun. Und ich werde beweisen, dass es so ist."

"Ich will niemandem schaden"

Er wisse aber, dass er als Mitglied im Gemeinderat eine Person öffentlichen Interesses sei und dass der Wahlkampf bevorstehe. Daher ziehe er die Konsequenzen. "Ich scheide mit sofortiger Wirkung aus dem ÖVP-Klub aus. Ich will niemandem schaden, weder der ÖVP noch Bürgermeister Preuner. Daher dieser Schritt." Ob er sein Mandat bis zum Ende der Legislaturperiode im März 2019 behalte, wisse er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. "Ich überlege noch. Wenn Sie mich jetzt fragen, dann sage ich, dass ich es zu 80 Prozent zurücklegen werde." Für die Gemeinderatswahl im kommenden März werde er nicht mehr kandidieren, so viel stehe fest. "Es tut mir leid, dass ich so gehen muss", sagt Günes.

Preuner bedauert: "Aber da führt kein Weg vorbei"

Bürgermeister Harald Preuner sagt auf SN-Anfrage: "Wir hatten am Montagnachmittag ein Gespräch. Für mich war die Sachlage da klar. Er muss selber die Konsequenzen ziehen und hat das nun auch getan. Ich bedaure, dass es so weit gekommen ist. Wir haben auf politischer Ebene bereits sehr gut mit ihm zusammengearbeitet. Aber da führt kein Weg vorbei." Ob Günes sein Mandat zurücklege, müsse er selber wissen, betont Preuner. "Das liegt nicht in unserem Ermessen. Das liegt allein bei ihm. Wir können und wollen da auch keine Bedingungen stellen. Er war 2014 der einzige Mandatar, der ein Direktmandat erreicht hat. Er ist von den Wählerinnen und Wählern direkt gewählt worden", sagt Preuner.

1213 Vorzugsstimmen bedeuteten Direktmandat

Der türkischstämmige Mandatar hat 2014 für die SPÖ kandidiert und mit 1213 Stimmen mit Abstand die meisten Vorzugsstimmen erhalten. So viele, dass es für ihn als einzigen für ein Direktmandat im Gemeinderat reichte. Mitte Juli 2018 dann die Überraschung: Günes wechselte die Seiten und trat zur ÖVP von Harald Preuner über. Damit war auch die rot-grüne Mehrheit im Gemeinderat weg - sehr zur Freude der ÖVP. Sollte Günes sein Mandat nun zurücklegen, rückt ein SPÖ-Mandatar im Gemeinderat nach. Damit hätten SPÖ und Bürgerliste wieder 21 von 40 Mandaten und eine knappe Mehrheit.